Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 08.10.2022, 19:00 Uhr - 09.10.2022, 17:30 Uhr

Am Samstagabend, den 08.10.2022, stellte eine 20jährige Frau ihr Fahrrad am Bahnhof in Einbeck ab und sicherte dieses mit einem Zahlenschloss. Als die aus Einbeck stammende Frau am nächsten Tag zum Abstellort zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr Fahrrad der Marke "Gudereit" in schwarz, im Wert von 499,- Euro, entwendet worden war. Am Fahrradständer hing lediglich das unbeschädigte Schloss sodass davon auszugehen ist, dass der bislang noch unbekannte Täter die Schlosskombination entschlüsselt hatte. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell