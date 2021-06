Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Pkw

Northeim (ots)

Northeim, Am Guldenort, Parkplatz der Kleingartenanlage Am Sollingtor

(sch) In der Nacht von Samstag,13.06., auf Sonntag,14.06., kam es am o.g. Tatort in der Zeit von 18.00 Uhr bis 07.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bisher unbekannte Täter beschädigten den geparkten Pkw eine 39-jährigen Northeimers vermutlich mittels eines spitzen Werkzeuges. Es wurde u.a. ein Reifen beschädigt und die Heckscheibe komplett entglast. Aus dem Fahrzeuginneren kam es zu keinem Entwendungsschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell