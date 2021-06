Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Motorrad

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 12.06.2021, 12:50 Uhr

Am Samstagmittag, den 12.06.2021, befuhr ein 52jähriger Hannoveraner mit seinem Motorrad zunächst die Bundesstraße 3 in Höhe Einbeck. Im Bereich der Abfahrt zur Hannoverschen Straße verlor er in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad und geriet im weiteren Verlauf links an der Verkehrsinsel vorbei in den Gegenverkehr. Hierbei streifte er den entgegenkommenden Pkw eines 65jährigen Fahrers aus Mechtersen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 11.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell