Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (zi.) Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 25.02.21, um 14:10 Uhr, die B 241 von Bollensen in Richtung Gierswalde. Als er einen Radfahrer überholte, übersah er einen bereits im Überholvorgang befindlichen neben ihm fahrenden Pkw. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

