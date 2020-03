Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 9.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße - Freitag, 6. März 2020, 07.05 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Freitag gegen 07.05 Uhr kam es auf der Lauenförder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro entstand. Der Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Der 41 Jahre Nörten-Hardenberger war mit seinem Pkw auf der Lauenförder Straße in Richtung Lütgenrode unterwegs. Im Einmündungsbereich der Straße Am Bahnhof kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr den Abhang in Richtung des Parkplatzes am Bahnhof hinunter. Kurz vor dem Parkplatz prallte er gegen einen Baum.

Der 41-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Pkw befreien. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto wurde abgeschleppt.

