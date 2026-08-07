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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung auf Schuldach - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Thi) Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen auf dem Dach der Alpheideschule an der Straße Dürerring in Nienburg erhebliche Sachschäden verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Montag, 03.08.2026, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 06.08.2026, 06:11 Uhr. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Schuldach und beschädigte dort die Blitzschutzanlage. Zudem wurden die Kunststoff-Lichtkuppel eines Oberlichts sowie die Kunststoffhaube eines Dachlüfters zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Alpheideschule gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 bei der Polizei Nienburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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