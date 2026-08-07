PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Straßenschild in Hoya gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hoya (ots)

(Thi) Bereits am Mittwoch, 05.08.2026, ist zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße Am Sportplatz in Hoya die Stange eines Verkehrszeichens gestohlen worden.

Ein Zeuge wurde durch ein metallisches Geräusch auf den Vorfall aufmerksam. Er beobachtete einen bislang unbekannten Mann, der die Stange eines Verkehrszeichens "Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs" aus der Rabatte auf Höhe der Hausnummer 1 entfernte. Das eigentliche Verkehrsschild ließ der Unbekannte am Tatort zurück, die Metallstange nahm er mit.

Der entstandene Schaden betrifft die Samtgemeinde Grafschaft Hoya.

Die Polizei Marklohe hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05021/924060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 07:14

    POL-NI: Körperverletzungen auf LARP-Großveranstaltung in Brokeloh

    Landesbergen (ots) - (Thi) Die Polizei Stolzenau ermittelt nach zwei Körperverletzungsdelikten, die sich am Donnerstag, 06.08.2026, auf der LARP-Großveranstaltung "ConQuest of Mythodea" auf dem Rittergut Brokeloh ereignet haben. Gegen 16:00 Uhr kam es auf dem Veranstaltungsgelände zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 12:47

    POL-NI: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 65

    Nienstädt (ots) - (Thi) Am Mittwochnachmittag, 05.08.2026, gegen 16:10 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 65 in Höhe der Einmündung Kirchweg in Nienstädt drei Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 52-jährige Fahrerin eines VW Transporters vom Kirchweg auf die mehrspurige B 65 in Fahrtrichtung Stadthagen einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren