Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Straßenschild in Hoya gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hoya (ots)

(Thi) Bereits am Mittwoch, 05.08.2026, ist zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße Am Sportplatz in Hoya die Stange eines Verkehrszeichens gestohlen worden.

Ein Zeuge wurde durch ein metallisches Geräusch auf den Vorfall aufmerksam. Er beobachtete einen bislang unbekannten Mann, der die Stange eines Verkehrszeichens "Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs" aus der Rabatte auf Höhe der Hausnummer 1 entfernte. Das eigentliche Verkehrsschild ließ der Unbekannte am Tatort zurück, die Metallstange nahm er mit.

Der entstandene Schaden betrifft die Samtgemeinde Grafschaft Hoya.

Die Polizei Marklohe hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05021/924060 zu melden.

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