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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzungen auf LARP-Großveranstaltung in Brokeloh

Landesbergen (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau ermittelt nach zwei Körperverletzungsdelikten, die sich am Donnerstag, 06.08.2026, auf der LARP-Großveranstaltung "ConQuest of Mythodea" auf dem Rittergut Brokeloh ereignet haben.

Gegen 16:00 Uhr kam es auf dem Veranstaltungsgelände zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine 37-jährige Teilnehmerin eine 35-jährigen Frau, beleidigte und bespuckte sie.

Die 37-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach derzeitigen Erkenntnissen vermischte sie das Rollenspiel mit der Realität. Gegen 19:20 Uhr zog sie einer Psychologin, die ihr zur Hilfe kommen wollte, an den Haaren und verletzte diese dadurch leicht.

Die Beschuldigte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort zur weiteren medizinischen Versorgung vorgestellt.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, im ersten Fall zusätzlich wegen Beleidigung, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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