Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 19 Rollen Kupferkabel von Solarparkbaustelle entwendet - Zeugen gesucht

Bücken - Dedendorf (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Freitag, 17.07.2026, 20:00 Uhr, bis Montag, 20.07.2026, 06:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Solarparkbaustelle im Bereich Dedendorf in Bücken. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten bislang unbekannte Täter das frei zugängliche Gelände der Baustelle des Solarparks "MaxSolar". Von zwei der insgesamt drei frei zugänglichen Felder wurden insgesamt 19 Rollen Kupferkabel entwendet. Dabei handelte es sich um sechs noch ungeöffnete sowie 13 bereits angefangene Rollen.

Die Polizei Hoya hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter der Telefonnummer 04251 67280 beim Polizeikommissariat Hoya zu melden.

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