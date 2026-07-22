Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahrradfahrer und Kind bei Zusammenstoß verletzt
Bückeburg (ots)
(Thi) Am Dienstagabend, 21.07.2026, kam es gegen 20:02 Uhr in der Bückeburger Fußgängerzone im Bereich der Langen Straße/Braustraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem sechsjährigen Kind. Beide Beteiligten wurden dabei verletzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer die Fußgängerzone, als das Kind plötzlich quer vor das Fahrrad lief. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.
Das sechsjährige Kind erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
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