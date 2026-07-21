PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 89 Strohballen geraten in Brand - Polizei sucht Zeugen

Schweringen (ots)

(Thi) In der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.07.2026) geriet im Bereich der Windräder in Schweringen eine am Feldrand gelagerte Strohballenmiete in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte eine bislang unbekannte Person die aus insgesamt 98 Strohquaderballen bestehende Miete auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand. Insgesamt brannten 89 Strohballen ab. Ein Tatverdacht gegen eine bestimmte Person besteht derzeit nicht.

Der Brand wurde am Freitagabend gegen 23 Uhr festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht vom 17. auf den 18.07.2026 im Bereich der Windräder in Schweringen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Brand geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251-67280 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 09:12

    POL-NI: Unklarer Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Stolzenau (ots) - (Thi) Am Montagabend (20.07.2026) ist es gegen 17.15 Uhr im Einmündungsbereich der Straßen "Lange Dorfstraße" und "An der Landstraße" zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Pkw-Fahrer, von der Straße "Lange ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 09:03

    POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Flucht vor Verkehrskontrolle in Steyerberg

    Steyerberg (ots) - (Thi) Am Sonntagnachmittag (19.07.2026) hat sich der Fahrer eines schwarzen Audi einer Verkehrskontrolle in Steyerberg entzogen. Die Polizei bittet nun insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Audi gefährdet worden sein könnten, um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der schwarze Audi gegen 15.39 Uhr auf der L 350 ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 08:54

    POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer in Nienburg

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Montagnachmittag (20.07.2026) ist es in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer gekommen. Dabei wurde der 47-jährige Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-Jährige gegen 13.20 Uhr mit seinem Pedelec den linksseitigen Radweg der Hannoverschen Straße in Richtung B6. Im Bereich der Abfahrt zur B6 querte er den dortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren