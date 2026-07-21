Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 89 Strohballen geraten in Brand - Polizei sucht Zeugen

Schweringen (ots)

(Thi) In der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.07.2026) geriet im Bereich der Windräder in Schweringen eine am Feldrand gelagerte Strohballenmiete in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte eine bislang unbekannte Person die aus insgesamt 98 Strohquaderballen bestehende Miete auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand. Insgesamt brannten 89 Strohballen ab. Ein Tatverdacht gegen eine bestimmte Person besteht derzeit nicht.

Der Brand wurde am Freitagabend gegen 23 Uhr festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht vom 17. auf den 18.07.2026 im Bereich der Windräder in Schweringen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Brand geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251-67280 entgegen.

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