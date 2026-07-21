Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unklarer Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stolzenau (ots)

(Thi) Am Montagabend (20.07.2026) ist es gegen 17.15 Uhr im Einmündungsbereich der Straßen "Lange Dorfstraße" und "An der Landstraße" zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Pkw-Fahrer, von der Straße "Lange Dorfstraße" auf die Straße "An der Landstraße" abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein E-Scooter-Fahrer den Geh- und Radweg der Straße "An der Landstraße" in Richtung Wellie. Im Einmündungsbereich kam der E-Scooter-Fahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Bislang ist unklar, ob es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem E-Scooter gekommen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen unterschiedliche Angaben dazu, ob der Pkw-Fahrer dem E-Scooter-Fahrer die Vorfahrt nahm und es anschließend zu einer Kollision kam oder ob der E-Scooter-Fahrer aufgrund des herannahenden Pkw erschrak, auswich und dadurch stürzte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Geschehen im Einmündungsbereich machen können, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

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