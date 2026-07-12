Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Farbschmierereien

Rinteln/Exten (ots)

(bae)In der Zeit zwischen dem 10.07.2026, 22 Uhr und dem 11.07.2026, 08 Uhr wurde in Exten, vor der örtlichen Bäckerei ein Werbeaufsteller mit schwarzer Farbe besprüht. Der 39-jährige Geschädigte erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ihm ist dadurch ein Schaden in Höhe von 100 Euro entstanden. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

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