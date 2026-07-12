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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an einem Pkw

Rinteln (ots)

(bae)In der Zeit zwischen dem 09.07.2026, 15:30 Uhr und dem 10.07.2026, 07:00 Uhr wurde ein weißer VW Tiguan durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz Virchowstraße, dortige medizinische Einrichtungen, abgestellt. Als die 62-jährige Halterin am 10.07.2026 zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dort sämtliche Beleuchtungseinrichtungen, sowie das Glas der Seitenspiegel zerstört worden waren. Hierdurch ist ein geschätzter Schaden in Höhe von 2500 Euro entstanden. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Rinteln in Verbindung setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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