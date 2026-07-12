Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines E-Bikes

Rinteln/Bahnhof (ots)

(bae)Durch eine 18-jährige Rintelnerin wurde am 10.07.2026 gegen 12:30 Uhr ein grau/schwarzes E-Bike der Marke CUBE am Bahnhof in Rinteln abgestellt und mittels eines Schlosses gesichert. Als sie am 11.07.2026 gegen 19:30 Uhr das E-Bike wieder abholen wollte, war dieses entwendet worden. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

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