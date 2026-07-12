Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Rinteln/Krankenhagen (ots)

(bae)Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei in Rinteln am 10.07.2026 gegen 18:30 Uhr gemeldet, dass in Krankenhagen auf der Extertalstraße ein Pkw unterwegs sei, der sehr auffällig fahren würde. Hierbei handelte es sich um einen grauen Audi Avant, dieser sollte unter anderem bei der Einfahrt auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in den Gegenverkehr gekommen sein, so dass ein entgegenkommender Pkw bis zum Stillstand habe abbremsen müssen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Polizei konnte der betreffende Pkw dann auf dem Parkplatz der Volksbank in Krankenhagen angetroffen werden. Da der 45jährige Rintelner auf dem Fahrersitz deutlich unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 3,79 Promille ergeben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen zu dem Vorfall, hier besonderes der Fahrer des Pkw, der bis zum Stillstand abbremsen musste, mögen sich bitte bei der Polizei in Rinteln melden.

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