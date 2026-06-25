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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: L351 nach Verkehrsunfall bei Wellie voll gesperrt

Wellie (ots)

(kes) Am Donnerstag (25.06.2026) kam es gegen 08:15 Uhr auf der Landesstraße 351 kurz vor der Ortschaft Wellie zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum mit einem VW und einem mit Holzteilen beladenen Anhänger die L351 in Fahrtrichtung Liebenau. Kurz vor dem Ortseingang Wellie verlor er aufgrund eines die Fahrbahn querenden Wildtieres die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann. Dieses geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW einer 59-jährigen Frau aus Balge, die in Richtung Stolzenau unterwegs war. Die 59-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die L351 ist aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten derzeit weiterhin voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-213
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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