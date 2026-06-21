Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfall an der Enzer Straße

Stadthagen (ots)

Am 21.06.2026 gegen 01:31 Uhr meldet eine Anwohnerin der Enzer Straße in Stadthagen, dass es zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem am Straßenrand geparkten Transporter gekommen sein soll. Der Unfallort befände sich an der Enzer Straße nahe der Hausnummer 67.

Vor Ort steht ein beschädigter Transporter mit Abriebspuren entlang der Fahrzeugseite. Ebenfalls vor Ort ist ein beschädigter Audi A6.

Als Fahrzeuginsassen geben sich ein 18 jähriger aus Stadthagen und ein 25 jähriger aus Bayern zu erkennen. Beide sind alkoholisiert. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat ist unklar.

Beiden Fahrzeuginsassen werden Blutproben entnommen und Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Verletzt wurde bei dem Unfall keiner.

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