Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Internetbetrug

Rinteln (ots)

(bae)Am 12.06.2026 wurde durch einen 35-jährigen Rintelner ein Internetbetrug angezeigt. Er hatte bereits am 07.06.2026 im Internet auf einer Plattform einen Fahrradanhänger im Wert von 929 Euro bestellt. Als der Anhänger trotz Bezahlung nicht geliefert wurde, wurde er misstrauisch. Eine kurze Internetrecherche hat dann ergeben, dass er bei einem "Fake-Shop" bestellt hatte. Daher bitte vor einem Kauf im Internet, kurz recherchieren. Meist reicht es aus den Shop Namen in Kombination mit den Wörtern "Betrug", "Problem" oder ähnlichem einzugeben.

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