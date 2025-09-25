Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 91-Jährigen

Bild-Infos

Download

Steimbke (ots)

(Gav) Die Polizei Hoya bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Seniorin. Seit Mittwoch, den 24.09.2025, gegen 16:30 Uhr, wird eine 91-Jährige aus einem Pflegeheim an der Hauptstraße in Steimbke vermisst.

Personenbeschreibung:

- dunkler, grünblauer Pullover - dunkle Hose - beige Jacke - auffällig: Die Vermisste humpelt

Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Beteiligung des Pflegeheims, der Feuerwehr, eines Polizeihubschraubers sowie mit Mantrailer-Hunden des DLRG und der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, insbesondere im Bereich Steimbke, ihre Grundstücke, Gärten und Gebäude nach der Vermissten abzusuchen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Seniorin dort aufhält.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell