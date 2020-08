Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wölpinghausen- Privates Backhaus abgebrannt

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitagmorgen, 21.08.2020, gegen 03.10 Uhr, wurde Polizei und Feuerwehr ein brennendes Gartenhaus in der Meerblickstraße in Wölpinghausen gemeldet. Bei dem ca. 3 qm großen Gebäude handelte es sich um ein im Fachwerkstil gebautes privates Backhaus. Der Eigentümer hatte noch am Vortag Brot darin gebacken. Nach den Löscharbeiten stand fest, dass das Gebäude sehr stark beschädigt wurde. Hinweise auf eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung konnten die Ermittler nicht feststellen. Möglicherweise ist es im Betrieb zu einer Fehlfunktion gekommen. Personen kamen nicht zu Schaden.

