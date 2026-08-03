Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 61-jähriger Motorradfahrer bei Wildunfall auf der B 442 schwer verletzt

Bad Münder (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) kam es gegen 14:38 Uhr auf der Bundesstraße 442 bei Bad Münder zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61 Jahre alter Motorradfahrer mit einer BMW die Ortsumgehung Eimbeckhausen aus Richtung Bad Münder kommend in Richtung Lauenau. Hinter ihm fuhr ein Familienangehöriger auf einem weiteren Motorrad.

Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte, kollidierte der 61-Jährige mit dem Tier. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert. Er kam etwa 60 Meter hinter der Kollisionsstelle zum Liegen.

Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Minden gebracht. Der nachfolgende Motorradfahrer konnte rechtzeitig bremsen und wurde nicht in den Unfall verwickelt. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurden die Straßenmeisterei Stadthagen und eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Die B 442 war in Fahrtrichtung Lauenau während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten von 14:49 Uhr bis 16:04 Uhr vollständig gesperrt.

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