Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrssicherheitstag in Bad Münder am 16.08.2026: vorbeikommen, mitmachen und sicher unterwegs sein

Bild-Infos

Download

Bad Münder (ots)

Am Sonntag, 16. August 2026, findet von 11:00 bis 16:30 Uhr im Rohmel-Center in Bad Münder ein interaktiver Verkehrssicherheitstag statt. Die kostenlose Informationsveranstaltung richtet sich an Jung und Alt.

Besucherinnen und Besucher können sich auf zahlreiche Mitmachangebote freuen. Dazu zählen unter anderem ein Überschlagsimulator, Rauschbrillen sowie Motorrad- und Fahrradsimulatoren. Darüber hinaus werden das Programm "Sicherheit für den Radverkehr" für Unternehmen, der tote Winkel eines Busses, Erste-Hilfe-Maßnahmen im Rahmen von "STOP THE BLEED" und der Umgang mit automatisierten externen Defibrillatoren vorgestellt.

Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Polizei präsentieren außerdem Fahrzeuge und Technik und geben Einblicke in ihre Arbeit.

Da im Stadtgebiet nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell