Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Flucht vor Polizeikontrolle endet im Maisfeld: Polizeihubschrauber lokalisiert 25-Jährigen

Bild-Infos

Download

Bad Münder (ots)

Am Montag (27.07.2026), gegen 17:44 Uhr, wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Bundesstraße 442 bei Bad Münder einen Pkw kontrollieren. Dessen Fahrer flüchtete und versteckte sich anschließend in einem Maisfeld. Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte der Mann lokalisiert und festgenommen werden.

Den Einsatzkräften war der Pkw auf der Bundesstraße 442 zwischen Nettelrede und Eimbeckhausen entgegengekommen. Als sie dem Fahrer signalisierten, anzuhalten, bremste dieser plötzlich ab und bog in einen Feldweg ein. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Kurze Zeit später fanden sie den Pkw verlassen vor einem Maisfeld südwestlich des Bad Münderaner Ortsteils Luttringhausen. Vom Fahrzeug führte eine Spur in das Feld. Weitere Polizeikräfte umstellten daraufhin den Bereich. Mittels eines eingesetzten Polizeihubschrauber konnte der Flüchtige in dem angrenzenden Maisfeld lokalisiert werden. Bei der anschließenden gezielten Absuche nahmen Einsatzkräfte den 25 Jahre alten albanischen Staatsangehörigen widerstandslos fest.

Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Schwerin wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vorliegt. Er wurde einem Polizeigewahrsam zugeführt und soll am Dienstag (28.07.2026) dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden.

Im Pkw fanden die Einsatzkräfte unter anderem Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel. Eine Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Hannover ordnete die Beschlagnahme und Durchsuchung des Fahrzeugs an.

Der Pkw war nicht zugelassen und verfügte über keinen gültigen Versicherungsschutz. An dem Fahrzeug waren entstempelte Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses ausgegeben worden waren. Zudem besitzt der 25-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Für das Fahrzeug waren nach bisherigen Erkenntnissen keine Kraftfahrzeugsteuern entrichtet worden.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Steuerhinterziehung und des unerlaubten Aufenthalts ein. Darüber hinaus wird wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz ermittelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell