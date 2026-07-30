PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mit 3,88 Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Mittwoch (29.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeistation Hessisch Oldendorf gegen 14:15 Uhr in der Kneippstraße im Hessisch Oldendorfer Ortsteil Zersen einen 37 Jahre alten Autofahrer.

Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,88 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Einsatzkräfte untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren