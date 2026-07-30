Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mit 3,88 Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Mittwoch (29.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeistation Hessisch Oldendorf gegen 14:15 Uhr in der Kneippstraße im Hessisch Oldendorfer Ortsteil Zersen einen 37 Jahre alten Autofahrer.

Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,88 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Einsatzkräfte untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

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