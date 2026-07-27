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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Weißer BMW auf Parkplatz beschädigt - Polizei Bodenwerder sucht Zeugen

POL-HM: Weißer BMW auf Parkplatz beschädigt - Polizei Bodenwerder sucht Zeugen
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Bodenwerder (ots)

Am Freitag (24.07.2026) kam es zwischen 16.00 und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus in Rühle zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer BMW der 5er-Reihe mit Holzmindener Kennzeichen beschädigt.

Die bislang unbekannte Person entfernte sich anschließend mit dem verursachenden Fahrzeug vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Polizei liegen bereits erste Hinweise auf das Fahrzeug vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum verursachenden Fahrzeug beziehungsweise zur verantwortlichen Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05533/40831-0 bei der Polizei Bodenwerder zu melden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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