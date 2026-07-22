Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Erneute Sachbeschädigung durch Farbschmierereien am Gedenkstein für ermordete Polizisten im Rottmündetal bei Boffzen.

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Holzminden (ots)

Am Dienstag, 21.07.2026 wurde durch die Polizeistation Boffzen eine Sachbeschädigung am Gedenkstein für die im Dienst verstorbenen Polizisten festgestellt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Der Tatzeitraum wird zwischen dem 17.07.26 und 20.07.26 angenommen. Der Gedenkstein auf dem Waldparkplatz an der L 549 zwischen Boffzen und Neuhaus erinnert an die Ermordung zweier Polizisten aus Holzminden in der Nacht zum 12.10.1991 im Rottmündetal. Die Beamten wurden damals auf besonders niederträchtige Art in den Hinterhalt gelockt und brutal ermordet. Der Gedenkstein wurde von unbekannten Tätern mit grüner Farbe überschüttet und dadurch massiv beschädigt. Eine Reinigung wurde durch die Polizei sofort in Auftrag gegeben. Der Gedenkstein wurde bereits schon zweimal derartig beschmiert. Im November 2019 und im Juni 2021 haben unbekannte Täter ebenfalls Farbe über den Gedenkstein ausgegossen. Es ist erneut von hohem Sachschaden auszugehen, weil aufgrund der Beschaffenheit des Gedenksteins die Farbe nur mit sehr viel Aufwand entfernt werden kann. Die Beschädigungen führen zu Entsetzen und Empörung bei den Angehörigen der getöteten Polizisten und in der Polizei. Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend darum, dass sich mögliche Zeugen unter 05531-958-0 melden, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gedenksteins geben können.

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