Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Hannover und der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden: Zeugenaufruf - Diverse Raubtaten im Stadtgebiet von Hameln

Hameln (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 18.07.2026, sowie von Samstag auf Sonntag, den 19.07.2026, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand im Stadtgebiet von Hameln zu insgesamt vier Raubtaten, bei denen verschiedene Opfer durch mindestens zwei bislang unbekannte männliche Täter körperlich angegangen und beraubt wurden. In einem Fall blieb es bei einem Versuch.

Die erste Tat ereignete sich am Samstag (18.07.2026) gegen 04:00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das 35 Jahre alte Opfer allein zu Fuß auf dem Münsterwall in Richtung Papenstraße in Hameln. Auf Höhe der Elisabeth-Selbert-Schule wurde der Mann von einem der mindestens zwei bislang unbekannten Täter körperlich angegangen. Im weiteren Verlauf wurde ihm seine Geldbörse samt Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter gemeinsam fußläufig in Richtung Ostertorwall.

Am Sonntag (19.07.2026) kam es gegen 01:25 Uhr zu einer weiteren Raubstraftat im Bereich der Kreuzung Kuhbrückenstraße / Guter Ort / Ohsener Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stiegen die Täter zuvor im Bereich der Kreuzung aus einem bislang unbekannten Fahrzeug aus und folgten dem 21 Jahre alten Opfer. Der 21-Jährige wurde ebenfalls körperlich angegangen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen die Täter jedoch von dem Opfer ab und entfernten sich ohne Tatbeute mit ihrem Pkw in Richtung Kuhbrückenstraße.

Gegen 03:20 Uhr desselben Tages ereignete sich die dritte Tat in der Fischbecker Straße. Das 37 Jahre alte weibliche Opfer war gemeinsam mit einer Freundin zu Fuß von der Weserpromenade kommend unterwegs. Unmittelbar vor der dortigen Jugendherberge wirkte ein bislang unbekannter maskierter Täter körperlich auf die Frau ein und entriss ihr die Handtasche samt Inhalt. Anschließend flüchtete der Täter gemeinsam mit einer zweiten Person von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Gegen 03:30 Uhr ereignete sich das vierte Raubdelikt im Bereich der Einmündung Justus-Kiepe-Straße / Friedrich-Maurer-Weg in Hameln. Nach bisherigen Erkenntnissen war das 28 Jahre alte männliche Opfer allein zu Fuß unterwegs und wurde von zwei bislang unbekannten Tätern körperlich angegangen. Im weiteren Verlauf wurden dem Mann seine Wertgegenstände entrissen. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Friedrich-Maurer-Weg. Das Opfer nahm in einiger Entfernung noch Reifenquietschen wahr, das mutmaßlich von einem Täterfahrzeug verursacht wurde.

In allen Fällen verlief die unmittelbar eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet durch die Einsatzkräfte der Polizei ohne Erfolg.

Aufgrund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse geht die Polizei von einem Tatzusammenhang zwischen den vier Raubstraftaten aus.

Die Geschädigten beschreiben die Täter wie folgt: männlich (2 Personen), etwa 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, schlanke Statur, etwa 180 cm groß

Das Fachkommissariat 2 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, insbesondere zur Täterschaft oder zu dem verwendeten Tatfahrzeug, machen können. Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151 933-222 entgegen.

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