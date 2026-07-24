Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung auf dem Waldfriedhof Süntel - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Hessisch Oldendorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17.07.2026, und Donnerstag, 23.07.2026, kam es auf dem Waldfriedhof Süntel in Hessisch Oldendorf zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter mutwillig ein an einer Andachtsstelle aufgestelltes Holzpult sowie ein Holzkreuz, indem sie diese umstießen und zerbrachen.

Die Polizeistation Hessisch Oldendorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05152 69872-0 mit der Polizeistation Hessisch Oldendorf in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Friedhöfe Orte des Gedenkens, der Ruhe und des Respekts sind. Wer verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen auf Friedhöfen feststellt, wird gebeten, diese der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell