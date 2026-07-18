Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 64-Jähriger durch Stich in den Hals schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht zu Samstag (18.07.2026) wurde ein 64 Jahre alter Mann aus Bad Pyrmont in der Innenstadt von Bad Pyrmont durch einen Stich in den Hals schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 24-Jähriger aus Bad Pyrmont gegen 00:07 Uhr in einer Gaststätte in der Brunnenstraße wahllos mehrere Gäste angepöbelt haben. Beim Verlassen der Gaststätte soll er unvermittelt auf den 64-Jährigen zugegangen sein und ihm mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß.

Polizeikräfte nahmen ihn nach kurzer Verfolgung in der Winkelstraße fest. Dabei wurde ein Polizeibeamter durch einen Tritt gegen den Kopf leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig.

Der 64-Jährige wurde notoperiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der 24-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover vorläufig festgenommen. Ob die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft vorliegen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Auskünfte können mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

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