Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrradfahrerin entfernt sich nach Zusammenstoß mit Pkw - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Donnerstag (16.07.2026), gegen 10:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Königstraße/Wittekindstraße in Hameln zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrradfahrerin die Wittekindstraße in Richtung Lohstraße. An der Kreuzung übersah sie einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten grauen Pkw der Marke BMW. Dessen Fahrer war zu diesem Zeitpunkt im Begriff, von der Königstraße nach links in die Wittekindstraße abzubiegen.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Pkw beschädigt wurde. Die Fahrradfahrerin setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne eine Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- etwa 50 Jahre alt - circa 160 Zentimeter groß - normale bis schlanke Statur - sehr kurze, blonde Haare - bekleidet mit einer kurzen schwarzen Sporthose und einem beigefarbenen T-Shirt

Nach Angaben des Autofahrers wurde der Unfall von mehreren Personen beobachtet. Diese setzten ihren Weg jedoch fort.

Die Polizei Hameln bittet die Fahrradfahrerin sowie Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität der Frau machen können, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

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