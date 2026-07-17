Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mit 108 km/h durch Brevörde - Polizei stoppt BMW-Fahrer

Bodenwerder (ots)

Am Donnerstag (16.07.2026) führte die Polizei in Brevörde Geschwindigkeitsmessungen mit einem Handlasergeschwindigkeitsmessgerät durch.

Trauriger Spitzenreiter der Kontrolle war der Fahrer eines BMW. Das Fahrzeug wurde innerhalb der geschlossenen Ortschaft in Fahrtrichtung Bodenwerder gemessen. Nach Abzug der Toleranz betrug die vorwerfbare Geschwindigkeit 108 km/h. Erlaubt waren 50 km/h.

Der 38 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit somit um 58 km/h. Da er mit mehr als dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit fuhr, geht die Polizei von einer vorsätzlichen Begehungsweise aus.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten voraussichtlich ein Bußgeld von 1.120 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein zweimonatiges Fahrverbot. Die abschließende Entscheidung obliegt jedoch der zuständigen Bußgeldstelle.

"Eine Geschwindigkeit von 108 km/h innerhalb einer Ortschaft ist vollkommen inakzeptabel. Bei diesem Tempo legt ein Fahrzeug in einer einzigen Sekunde 30 Meter zurück. Für eine angemessene Reaktion auf plötzlich auftretende Gefahren bleibt kaum noch Zeit. Ein solches Verhalten gefährdet Menschenleben", erklärt Polizeioberkommissar Justus Weigel, Pressesprecher der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden.

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