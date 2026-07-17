Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti: Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

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Bad Pyrmont (ots)

Zwischen Dienstagabend (14.07.2026) und Mittwochmorgen (15.07.2026) kam es im Stadtgebiet von Bad Pyrmont zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten bislang unbekannte Personen an mindestens neun Tatorten mit roter Farbe insbesondere den Schriftzug "X KAN X" auf. Unter anderem wurden mehrere Hausfassaden besprüht.

Die Polizei Bad Pyrmont hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 05281/9899-0 zu melden.

Auch weitere Geschädigte, die bislang keine Anzeige erstattet haben und den Schriftzug an ihrem Eigentum festgestellt haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

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