PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti: Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

POL-HM: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti: Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Bad Pyrmont (ots)

Zwischen Dienstagabend (14.07.2026) und Mittwochmorgen (15.07.2026) kam es im Stadtgebiet von Bad Pyrmont zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten bislang unbekannte Personen an mindestens neun Tatorten mit roter Farbe insbesondere den Schriftzug "X KAN X" auf. Unter anderem wurden mehrere Hausfassaden besprüht.

Die Polizei Bad Pyrmont hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 05281/9899-0 zu melden.

Auch weitere Geschädigte, die bislang keine Anzeige erstattet haben und den Schriftzug an ihrem Eigentum festgestellt haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren