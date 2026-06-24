Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstahl von Erdbeeren

Hess. Oldendorf (ots)

Der Betreiber des Erdbeerfeldes in Fuhlen teilte der Polizei mit, dass Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19.06.2026) große Mengen Erdbeeren unbefugt abgeerntet hätten.

Laut Schätzungen dürften von dem Erdbeerfeld entlang der L434/Untere Brückenstraße etwa 450-500 kg Erdbeeren in einem Gesamtwert von 4500 - 5000 Euro entwendet worden sein.

Der oder die Täter müssen ein großes Fahrzeug zum Abtransport der Ware genutzt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise auf ein mögliches Tatfahrzeug geben können.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hess. Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/69872-15.

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