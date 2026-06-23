Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Autofahrer alkoholisiert unterwegs - 52-Jähriger hatte über 3 Promille

Bodenwerder (ots)

Gleich zwei Trunkenheitsfahrten stellten Beamte der örtlichen Polizeistation am Montag (22.06.2026) im Bereich Bodenwerder fest. Ein Lkw-Fahrer nahm mit über 3 Promille am Straßenverkehr teil.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten gegen 09.55 Uhr, dass der Fahrer eines Pkw BMW unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,80 Promille. Da keine Hinweise auf eine absolute Fahruntüchtigkeit vorlagen, wurde gegen den 40-Jährigen ein Verfahren aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen 11.30 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass ein Sattelzug zwischen den Ortschaften Lütgenade und Rühle in "Schlangenlinien" fährt, bereits mehrfach von der Fahrbahn abgekommen war und seine Geschwindigkeit immer wieder ohne ersichtlichen Grund reduzierte. Der Lkw konnte an der L 580 im Bereich Rühle angehalten werden. Beim Öffnen des Führerhauses kam den Beamten bereits erheblicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem 52 Jahre alten Lkw-Fahrer ergab einen Wert von über 3 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste dieser eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.500 EUR aufbringen, die zur Sicherung der Verfahrenskosten und zur Deckung der zu erwartenden Geldstrafe dient.

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