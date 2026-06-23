PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Autofahrer alkoholisiert unterwegs - 52-Jähriger hatte über 3 Promille

Bodenwerder (ots)

Gleich zwei Trunkenheitsfahrten stellten Beamte der örtlichen Polizeistation am Montag (22.06.2026) im Bereich Bodenwerder fest. Ein Lkw-Fahrer nahm mit über 3 Promille am Straßenverkehr teil.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten gegen 09.55 Uhr, dass der Fahrer eines Pkw BMW unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,80 Promille. Da keine Hinweise auf eine absolute Fahruntüchtigkeit vorlagen, wurde gegen den 40-Jährigen ein Verfahren aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen 11.30 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass ein Sattelzug zwischen den Ortschaften Lütgenade und Rühle in "Schlangenlinien" fährt, bereits mehrfach von der Fahrbahn abgekommen war und seine Geschwindigkeit immer wieder ohne ersichtlichen Grund reduzierte. Der Lkw konnte an der L 580 im Bereich Rühle angehalten werden. Beim Öffnen des Führerhauses kam den Beamten bereits erheblicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem 52 Jahre alten Lkw-Fahrer ergab einen Wert von über 3 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste dieser eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.500 EUR aufbringen, die zur Sicherung der Verfahrenskosten und zur Deckung der zu erwartenden Geldstrafe dient.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 10:22

    POL-HM: Kind verstirbt nach medizinischem Notfall auf Klassenfahrt

    Aerzen (ots) - Am Donnerstag (18.06.2026) ist ein 11-jähriger Junge nach einem medizinischen Notfall während einer Klassenfahrt im Schullandheim Riepenburg in Aerzen verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen klagte der Schüler gegen 13:58 Uhr über Atemnot. Der Junge verlor in der Folge das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Anwesende Lehrkräfte leiteten ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:09

    POL-HM: Flucht vor Verkehrskontrolle endet mit Unfall

    Emmerthal (ots) - Ein 21-jähriger Mann aus Emmerthal versuchte sich am Dienstagabend (16.06.2026) in Emmerthal einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu entziehen und verunfallte anschließend mit seinem elektrisch betriebenen Leichtkraftrad. Gegen 17:55 Uhr bemerkten Einsatzkräfte in der Berliner Straße ein Leichtkraftrad, dessen Kennzeichen so angebracht war, dass es nicht abgelesen werden konnte. Als die Beamten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren