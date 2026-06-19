Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkoholfahrt in Holzminden: Frau verletzt Fußgänger und fährt gegen Polizeidienststelle

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Holzminden (ots)

Bereits am Samstag (13.06.2026) kam es gegen 20:31 Uhr in der Sohnreystraße in Holzminden zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige Frau aus Holzminden mit ihrem Pkw die Sohnreystraße. Dabei kollidierte sie zunächst mit dem Zaun der Polizeidienststelle Holzminden und anschließend mit einer Hauswand. Hierbei wurde ein 52-jähriger Fußgänger durch das Fahrzeug am Bein touchiert und leicht verletzt.

Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug, dem Zaun sowie der Hauswand entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Alkoholbeeinflussung der Fahrzeugführerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen die 46-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Frau, die Polizeidienststelle Holzminden aufzusuchen.

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