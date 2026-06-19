PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkoholfahrt in Holzminden: Frau verletzt Fußgänger und fährt gegen Polizeidienststelle

POL-HM: Alkoholfahrt in Holzminden: Frau verletzt Fußgänger und fährt gegen Polizeidienststelle
  • Bild-Infos
  • Download

Holzminden (ots)

Bereits am Samstag (13.06.2026) kam es gegen 20:31 Uhr in der Sohnreystraße in Holzminden zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige Frau aus Holzminden mit ihrem Pkw die Sohnreystraße. Dabei kollidierte sie zunächst mit dem Zaun der Polizeidienststelle Holzminden und anschließend mit einer Hauswand. Hierbei wurde ein 52-jähriger Fußgänger durch das Fahrzeug am Bein touchiert und leicht verletzt.

Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug, dem Zaun sowie der Hauswand entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Alkoholbeeinflussung der Fahrzeugführerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen die 46-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Frau, die Polizeidienststelle Holzminden aufzusuchen.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 10:22

    POL-HM: Kind verstirbt nach medizinischem Notfall auf Klassenfahrt

    Aerzen (ots) - Am Donnerstag (18.06.2026) ist ein 11-jähriger Junge nach einem medizinischen Notfall während einer Klassenfahrt im Schullandheim Riepenburg in Aerzen verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen klagte der Schüler gegen 13:58 Uhr über Atemnot. Der Junge verlor in der Folge das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Anwesende Lehrkräfte leiteten ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:09

    POL-HM: Flucht vor Verkehrskontrolle endet mit Unfall

    Emmerthal (ots) - Ein 21-jähriger Mann aus Emmerthal versuchte sich am Dienstagabend (16.06.2026) in Emmerthal einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu entziehen und verunfallte anschließend mit seinem elektrisch betriebenen Leichtkraftrad. Gegen 17:55 Uhr bemerkten Einsatzkräfte in der Berliner Straße ein Leichtkraftrad, dessen Kennzeichen so angebracht war, dass es nicht abgelesen werden konnte. Als die Beamten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren