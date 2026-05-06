Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Geschädigter zu Unfallflucht in Bad Münder gesucht

Bad Münder (ots)

Am Dienstag (06.05.2026) kam es gegen 06:50 Uhr bei einem Parkplatz einer Bäckerei in der Langen Straße, Höhe Hausnummer 56, in Bad Münder zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach einem bislang unbekannten geschädigten Fahrzeugführer beziehungsweise Zeugen, die Hinweise auf den Geschädigten geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der Fahrer eines VW rückwärts aus einer Parklücke aus und touchierte hierbei einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten Anhänger, der an einem schwarzen Fahrzeug angehängt gewesen sein soll. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer zunächst unerlaubt vom Unfallort.

Der Unfall wurde durch eine Zeugin beobachtet, welche die Polizei informierte und dem Unfallverursacher folgte. In der Zwischenzeit wurden sowohl der Pkw als auch der beschädigte Anhänger vom Unfallort entfernt. Im Rahmen der nachträglichen polizeilichen Unfallaufnahme konnte daher kein Geschädigter festgestellt werden.

Bei dem Anhänger soll es sich um einen offenen Kfz-Anhänger gehandelt haben. Weitere Angaben, insbesondere zu Kennzeichen oder Fahrzeugtyp des Zugfahrzeuges, liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Bad Münder bittet den bislang unbekannten Geschädigten sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

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