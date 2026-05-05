Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: "Biken mit Rücksicht" - Polizeiaktion gegen Motorradlärm

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Holzminden/Lauenförde (ots)

Am Sonntag, 03.05.2026, führten Einsatzkräfte der Polizei im Rahmen der Präventionsarbeit zum Phänomen "Motorräder im Weserbergland" eine Informationsaktion in Lauenförde durch. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde auf dem Gelände der Villa Löwenherz ein Infostand betrieben. Ziel der Maßnahme war es, Motorradfahrende für das Thema Lärm und rücksichtsvolles Fahren zu sensibilisieren.

Unter dem Motto "Biken mit Rücksicht" kamen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mit mehr als 60 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ins Gespräch. Mithilfe eines sogenannten "Lärmometers" konnten die Teilnehmenden für die Auswirkungen von Fahrzeuggeräuschen auf Anwohnerinnen und Anwohner sensibilisiert werden.

Die angesprochenen Personen zeigten sich überwiegend offen und verständnisvoll gegenüber der Thematik. Darüber hinaus nutzten viele die Gelegenheit, technische Fragen rund um ihre Fahrzeuge mit den Einsatzkräften zu besprechen.

Die Polizei wird auch weiterhin auf eine Kombination aus Prävention und Kontrolle setzen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Belastungen für die Bevölkerung im Weserbergland zu reduzieren.

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