Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Brand eines Altpapier/- sowie eines Müllcontainers Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Festplatz (mak). Am 07.08.2026, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Straße Am Festplatz in Sarstedt zu einem Brand eines Altpapiercontainers. Wenige Minuten später wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass an einem Spielplatz, welcher sich im Nahbereich des genannten Brandortes befindet, ein weiterer Müllcontainer brennen soll. Beide Container sind durch die unverzüglich alarmierte Feuerwehr gelöscht worden. Es wird jeweils von Fremdverschulden ausgegangen. Ein Tatzusammenhang scheint naheliegend. Der Schaden an den Containern wird jeweils auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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