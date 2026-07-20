Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

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Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Hildesheim um Mithilfe bei der Suche nach einem 15-Jährigen. Der Jugendliche hat sich bereits am 09.05.2026 aus einer Einrichtung der Jugendhilfe, in der er bis dahin untergebracht war, entfernt.

Alle bisherigen Ermittlungen zum gegenwärtigen Aufenthaltsort verliefen ergebnislos. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der 15-Jährige den Raum Hildesheim verlassen hat. Mögliche Aufenthaltsorte könnten sich unter anderem im Bereich Liebenau im Landkreis Goslar oder im Raum Salzgitter befinden.

Beschreibung:

- ca. 175 cm groß - schlank - dunkelblonde Haare - Tätowierungen am Unterarm und an der Hand

Die zuständigen Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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