Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ergebnisse der Verkehrsüberwachung der Polizei Bad Salzdetfurth vom 06.11.2024

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BOCKENEM / HOLLE (erb). In der zweiten Tageshälfte des 06.11.2024 führten Beamte des Polizeikommissariats an verschiedenen Orten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch.

Um 15:18 Uhr kontrollierte eine Funkstreife ein Kleinkraftrad in der Bodenburger Straße in Bad Salzdetfurth. Die 42-jährige Rollerfahrerin war jedoch nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Sie musste das Fahrzeug stehen lassen und erhielt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Im Falle einer Verurteilung drohen der Frau empfindliche Konsequenzen, da sie bereits mehrfach wegen Verkehrsdelikten in Erscheinung getreten ist.

In Bockenem, im Bereich der Bundesstraße 243a, wurden Geschwindigkeitskontrollen von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr durchgeführt. Hierbei wurden acht Fahrzeugführer festgestellt, die mit überhöhtem Tempo unterwegs waren. Der schnellste Verkehrsteilnehmer machte mit 97 km/h bei erlaubten 70 km/h auf sich aufmerksam. Die Ordnungswidrigkeit zieht ein Bußgeld von 150 EUR und einem Punkt in Flensburg nach sich.

An der Bundesstraße 6, zwischen Grasdorf und Astenbeck, fanden zwischen 20:50 Uhr und 23:00 Uhr weitere Geschwindigkeitsmessungen statt. 14 Temposünder werden nunmehr in Kürze Post von der Bußgeldbehörde des Landkreises Hildesheim erhalten. Die beiden schnellsten Autofahrer waren hierbei mit 84 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Ihnen droht nun je ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR nebst Verfahrenskosten sowie ein Punkt in Flensburg.

Gegen 21:30 Uhr unterzogen Polizisten einen Pkw in der Straße Im Wiesengrund in Holle einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Pkw nicht mehr über die vorgeschriebene Kraftfahrzeugversicherung verfügt. Gegen den Halter des Audi A 6 wird jetzt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz geführt. Die Kennzeichen des Pkw wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell