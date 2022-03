Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch Schreibwarengeschäft Hoheneggelsen - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Söhlde/ Hoheneggelsen (web) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:15 Uhr, drangen unbekannte Täter in das Schreibwarengeschäft LeBaDo am Netto Markt Hoheneggelsen (Marktstraße) ein. Dabei wurde eine Scheibe von den Tätern mit einem Gullydeckel eingeworfen. Anschließend betraten mindestens zwei Personen das Gebäude und entwendeten Zigaretten. Der Wert des Diebesgutes wird zurzeit auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Die maskierten Täter hielten sich mehrere Minuten vor Ort auf, bevor sie mit einem Fahrzeug flüchteten. Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz mehrerer Streifenwagen blieben zunächst ergebnislos. Da die Alarmanlage des Objektes akustischen Alarm ausgelöst hat, sind möglicherweise Anwohner auf das Geschehen aufmerksam geworden. Die Polizei bittet daher Zeugen sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel. 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

