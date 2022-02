Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsteilnehmer beschädigt Zaun und flüchtet - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem - (gle ) - Am Donnerstag, den 10.02.2022 kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Verkehrsunfallflucht in der Allensteiner Straße in Bockenem.

Vermutlich ein Lastkraftwagen kam in der Zeit von 01:30 Uhr bis 03:50 Uhr aus derzeit noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb mit dem Fahrzeug in einem Maschendrahtzaun hängen. Dieser wurde auf einer Länge von ca. 17 Metern herausgerissen. Zudem wurden zahlreiche Zaunpfosten durch diesen Unfallmechanismus verbogen.

Gegen 03:50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer Zaunteile auf der Fahrbahn der Oppelner Straße und informierte die Polizei.

Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten nur noch die beschriebenen Schäden, jedoch keinen Verursacher feststellen. Zudem fiel auf, dass augenscheinlich ein ca. 15 Meter langes Stück des Maschendrahtzauns nicht mehr am Unfallort oder im Nahbereich aufzufinden war.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich im Kommissariat unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden. Trotz der Uhrzeit könnte wegen der unmittelbaren Nähe zum Autohof Bockenem der Unfall bemerkt worden sein.

