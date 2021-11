Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus in der Marienburger Straße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Marienburger Straße löste am späten Donnerstagabend (18.11.2021) einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Personen wurden nicht verletzt.

Den Ermittlungen zufolge geriet kurz vor Mitternacht aus bisher ungeklärter Ursache ein bewohnter Raum im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in Brand. Der betroffene Raum wurde durch die Flammen vollständig zerstört.

Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Sowohl die Bewohner des brandbetroffenen Hauses als auch der links- und rechtsseitig angrenzenden Mehrfamilienhäuser wurden evakuiert.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner gegen 00:30 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung unterhalb des Brandortes ist derzeit unbewohnbar.

Die Höhe des Schadens kann momentan nicht genau beziffert werden.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell