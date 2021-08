Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Inspektionsleiter Michael Weiner begrüßt Kriminaldirektor Thomas Breyer als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der PI Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (roh) - Nachdem die Polizeiinspektion Hildesheim Ende Juni Kriminaldirektorin Birgit Thieme, als langjährige Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD), in den Ruhestand verabschiedete, hat der Nachfolger am 02.08.2021 das Amt übernommen.

Heute darf die Dienststelle an der Schützenwiese ein neues, wenn auch altbekanntes, Gesicht begrüßen.

Kriminaldirektor (KD) Thomas Breyer, der nächste Woche sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern wird, lenkt ab sofort die Geschicke des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD). Es ist für Thomas Breyer als neuem Kripochef nach 17 Jahren eine Rückkehr zu den Wurzeln, war er doch bereits 1989 in der Domstadt tätig.

Eine für alle Seiten lohnenswerte Verstärkung des Personalstamms, findet auch Michael Weiner, Leiter der Inspektion: "Ich begrüße Kriminaldirektor Thomas Breyer ganz herzlich in unserer Polizeiinspektion. Thomas Breyer ist durch seine unterschiedlichen Tätigkeiten in der niedersächsischen Landespolizei eine erfahrene und versierte Führungskraft. Mit seiner Fachexpertise wird er in unserer Inspektion neue Impulse in der Kriminalitätsbekämpfung setzen. Wir können so den erfolgreichen Weg gemeinsam weiter fortsetzen."

Die neue Führungskraft im Haus kann in der Tat auf eine bereits jetzt lange und interessante Karriere zurückblicken. So war er nicht immer im Ermittlungsbereich tätig. Mit Beginn seiner Dienstzeit im Jahre 1981 versah Thomas Breyer Dienst "auf der Straße". Sei es als Verkehrsausbilder oder von 1989 - 2004 als Drogenermittler und in unterschiedlichen Funktionen in der späteren PI Hildesheim.

Hiernach ging es, kurioserweise gemeinsam mit Michael Weiner, zum Studium an die Deutsche Hochschule der Polizei nach Münster (ehemals Polizeiführungsakademie), an der 2006 der Abschluss erfolgte.

Als Leiter diverser Fachbereiche und Dienststellen in Göttingen, Holzminden und dem Landeskriminalamt in Hannover, sowie als Referent im Innenministerium, machte sich Thomas Breyer einen Ruf als ausgewiesener Fachmann im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

Zuletzt war KD Thomas Breyer Leiter des ZKD in der Polizeiinspektion Göttingen.

Neben vielen anderen Sachgebieten verfügt der neue ZKD-Leiter über eine besondere Expertise. Der 57-jährige Kriminaldirektor hat maßgeblich an der Erarbeitung der Landesrahmenkonzeption zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen mitgewirkt.

Hierbei flossen neben seinen Erfahrungswerten aus dem Landeskriminalamt auch die Erkenntnisse ein, die er in Hildesheim erlangen durfte.

Thomas Breyer freut sich auf seine Rückkehr nach Hildesheim und darüber, in seiner Heimatstadt einen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger leisten zu können.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion begrüßten KD Breyer im Rahmen einer Veranstaltung, unter Einhaltung der geltenden Corona-VO, am 02.08.2021 ganz herzlich in seiner neuen Funktion.

