POL-HI: Pressemeldung PK Elze

Diebstahl eines Motorrades in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf:

Im Tatzeitraum vom 14.06.2021 21:30 Uhr bis 15.06.2021 07:30 Uhr kam es im Lindenweg in 31028 Gronau (Leine) zu einem Diebstahl. Hier wurde von einem Grundstück ein weißes Motorrad (Leichtkraftrad) entwendet. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf:

Im Zeitraum vom 08.06.2021 bis zum 15.06.2021 09:30 Uhr kam es in der Straße Kuhmasch in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat hier die Umzäunung des Sportplatzes touchiert und anschließend seine Fahrt fortgesetzt ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

