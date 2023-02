Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Weidenhausener Schützenhaus + Falsche Polizeibeamte schocken mit Anruf +

Dillenburg (ots)

--

Hüttenberg-Weidenhausen: in Vereinsheim eingestiegen -

Auf Beute aus dem Vereinsheim der Weidenhausener Schützen hatten es Diebe in den zurückliegenden Tagen abgesehen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Clubheim. Im Inneren brachen sie zwei Türen auf und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung des Vereins machten die Diebe keine Beute. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 300 Euro. Zeugen, die die Einbrecher im Zeitraum vom 31.01.2023, gegen 23.00 Uhr bis zum gestrigen Dienstagabend beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahn-Dill-Kreis: Betrüger schocken mit Anruf / Senioren erkennen Masche -

Offensichtlich sind Betrüger aktuell im Lahn-Dill-Kreis auf Opfersuche. Gestern mehrten sich Mitteilungen betroffener Bürgerinnen und Bürger bei den Polizeistationen in Herborn, Dillenburg und Wetzlar, wonach falsche Polizeibeamte Kautionen für angeblich festgenommene Angehörige forderten.

Unter anderem in Haushalten in Bischoffen und Lahnau versuchten die Täter ihr Glück. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und schilderten, dass eine enge Verwandte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im Zuge des laufenden Strafverfahrens müsse nun eine Kaution hinterlegt werden, ansonsten, so der falsche Ermittler, drohe Untersuchungshaft für die Angehörige. Die Angerufenen erkannten die Masche und beendeten sofort das Gespräch.

Um nicht Opfer der Betrugsmasche zu werden, empfiehlt die Polizei:

- Nehmen Sie direkt Kontakt mit dem mutmaßlich betroffenen Angehörigen auf. Nutzen sie hierbei ebenfalls die Ihnen bekannten und bisher benutzten Erreichbarkeiten. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell