Dillenburg-Frohnhausen - Holzbohle beim MGV Dietzhölzgruß zerstört

Unbekannte zerstörten bereits am Freitag (05.06.2020) eine Boden-Holzbohle der "Bühne" des Gesangvereins. Auf bisher noch nicht bekannte Art und Weise zerschmetterten die Unbekannten das Glattkantbrett im Boden. Außerdem verbrannten die Vandalen den Stiel eines Vorschlaghammers, den sie zuvor aus der Musikhalle wegnahmen. Der verursachte Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Steinwald" oder in der Waldgemarkung nordöstlich "Ober den Dreienbäumen" beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Seelbach - 22-Jährigen gefesselt und mit Pfefferspray verletzt

Am Dienstagmorgen (16.06.2020) drang ein Unbekannter in eine Wohnung in der Straße "Im Alten Garten" ein. Der Einbrecher weckte den 22-jährigen Wohnungsbesitzer durch das Sprühen mit Pfefferspray. Der Unbekannte gab sich als Polizist aus. Mehrfach sprühte er in die Augen des 22-Jährigen und fesselte den jungem Mann mit Kabelbindern. Der Seelbacher wehrte sich und stieß den Angreifer von sich. Der dreiste Einbrecher flüchtete über einen Balkon und sprang auf das darunter stehende Auto. Offenbar wartete eine zweite unbekannte Person vor dem Wohnhaus. Beide flüchteten. An dem braunen VW entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Die Herborner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat die unbekannten Personen beobachtet? Einer der Männer war 175-180 cm groß, vermutlich Osteuropäer, er war von schmächtiger Gestalt, bekleidet mit einem Pullover und einer Jogginghose. Außerdem trug er einen hellbraunen "Fischerhut". Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn- A45 - Unfallfahrer hat keinen Führerschein

Gestern Abend (17.06.2020), um 21:24 Uhr geriet ein BMW-Fahrer ins Rutschen und verursachte einen Verkehrsunfall auf der A45. Der 31-Jährige war auf der linken Fahrspur zwischen der Anschlussstelle Herborn-Süd und Herborn-West in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der aus Wenden stammende Fahrer ins Schleudern und krachte mit seinem weißen 3-er gegen einen Sattelzug, der auf der rechten Fahrspur fuhr. Der BMW prallte von dem DAF Lkw ab, durchbrach die Schutzplanke und rutschte rund drei Meter die Böschung hinab. Die Zugmaschine des, von einem 46-jährigen aus Bad Oeynhausen gesteuerten DAFs, knickte um 90 Grad zum Sattelauflieger ab. Ein Rettungswagen brachte beide Unfallbeteiligen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden wird mit rund 49.750 Euro beziffert. Da der BMW-Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt, leiteten die Polzisten ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Wetzlar-Steindorf - in Wohnhaus eingebrochen

Gestern (17.06.2020) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Im Haus durchwühlten die dreisten Diebe mehrere Zimmer und stahlen neben Schmuck und Bargeld, auch eine Videokonsole. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr im Bereich der Hauptstraße aufgefallen? Wer kann Hinweis auf die unbekannten Diebe geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberbiel - Einbruch scheitert

An einem verkeilten Fenster scheiterten unbekannte Einbrecher am Mittwoch (17.06.2020) zwischen 06:30 Uhr und 12:30 Uhr. Die dreisten Diebe begaben sich zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Sauerbrunnen". Dort versuchten sie mit einem Werkzeug ein Fenster aufzubrechen. Das Fenster verkeilte sich und hielt die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab. Der Schaden beläuft sich auf 10 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

