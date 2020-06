POL-LDK: Raub an Kindern scheitert in Herborn - Nach Schlägen gegen Taxifahrer heller Polo mit schwarzer Motorhaube gesucht - Fahrzeuge beschädigt - Unfallflucht in Edingen - Skoda brennt in Braunfels - ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Herborn: Raub an Kindern scheitert am Hexenturm / Polizei bittet um Mithilfe -

Auf dem Verbindungsweg zwischen der Diesterwegschule und dem Hexenturm forderte gestern Abend (16.06.2020) eine Gruppe junger Männer die Wertsachen zweier 9-jähriger Schülerinnen.

Die beiden Mädchen gingen gegen 17.50 Uhr parallel zum Hintersandparkplatz in Richtung Hexenturm. Dort versperrten ihnen vier bis fünf junge Männern den Weg. Einer packte eines der Mädchen am Arm und forderte die Herausgabe der Bauchtasche. Die Schülerin riss sich los und rannte mit ihrer Freundin in Richtung Ottostraße davon. Beide kamen mit dem Schrecken davon.

Der Haupttäter war nach Angaben der beiden Mädchen Deutscher, zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte dunkelblonde gewellte Haare und einen dunkelblonden 3-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes langärmliges T-Shirt mit einem Emblem auf der Brust sowie eine dunkelrote Steppweste. Zu seinen Mittätern können die 9-Jährigen keine genaue Beschreibung abgeben.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und sucht Zeugen:

- Wem ist die Gruppe junger Männer gestern Abend, gegen 17.50 Uhr, am Hexenturm aufgefallen? - Wer kann Angaben zur Identität des Haupttäters machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Taxifahrer am Bahnhof zusammengeschlagen / Fahndung nach älteren VW Polo mit schwarzer Motorhaube -

Er wollte nur einen Streit schlichten und wurde letztlich zusammengeschlagen. Nach Schlägen gegen einen Taxifahrer am Freitagmorgen (12.06.2020) am Herborner Bahnhof fahndet die Polizei nach den Tätern und einem hellen älteren VW Polo mit schwarzer Motorhaube.

Das 39-jährige Opfer stand gegen 09.10 Uhr mit Kollegen am Taxistand des Herborner Bahnhofs. Am Vorplatz hielt ein heller älterer VW Polo mit schwarzer Motorhaube und drei Männer sowie eine Frau stiegen aus. Kaum ausgestiegen gerieten sie lauthals in Streit. Der Taxifahrer wollte schlichten und mischte sich in den Streit ein. Daraufhin schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht, ein zweiter schlug ebenfalls auf ihn ein. Als der Taxifahrer auf dem Boden lag, erhielt er vom dritten Mann weitere Schläge. Die drei Schläger und die Frau stiegen in den Polo ein und fuhren davon.

Das Opfer trug Platzwunden im Gesicht, ein HWS sowie eine Schädelprellung davon. Die etwa 20 bis 25 Jahre alten Männer und die gleichaltrige Frau werden wie folgt beschrieben: Der Fahrer war ca. 190 cm groß, schlank und hatte längere schwarze Haare. Er trug seine Basecap mit dem Schild nach hinten, hatte einen schwarzen Vollbart und ein Tattoo am Hals. Der Beifahrer war ca. 180 cm groß, von dicker Statur und hatte einen schwarzen Vollbart - er trug eine grüne Daunenjacke sowie eine schwarze Jogginghose. Der Mitfahrer war mit ca. 170 cm insgesamt kleiner als die beiden anderen, hatte ebenfalls einen schwarzen Vollbart und trug ein weißes T-Shirt mit einer blauen Jeans. Eine genauere Beschreibung der Begleiterin kann das Opfer nicht abgeben.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat den Angriff am Freitagmorgen (12.06.2020) am Bahnhofsvorplatz in Herborn noch beobachtet? - Wer kennt die drei Männer und die Frau? - Wer kann weitere Angaben zu dem hellem älteren VW Polo mit schwarzer Motorhaube machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg-Frohnhausen: Fahrzeuge beschädigt -

Unbekannte Vandalen schlugen auf dem Gelände eines Autohandels zu. Zwischen Montagabend (25.06.2020), gegen 22.30 Uhr und Dienstagabend (16.06.2020), gegen 18.30 Uhr suchten die Täter das in der Straße "Erlenheck" gelegene Grundstück auf und schlugen Scheiben dort abgestellter Fahrzeuge ein. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Sinn-Edingen: Benz gedotzt und abgehauen -

Auf rund 800 Euro schätzt die Polizei die Reparaturkosten, nachdem ein Unbekannter gegen einen in der Straße "In den Wassern" geparkten silberfarbenen Mercedes Viano gestoßen war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Flüchtige Unfallfahrer am Montag (15.06.2020), zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr neben dem Benz ein- oder ausparkte. Dabei stieß er gegen das Heck des Busses und ließ Kratzer und Schrammen zurück. Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar - A45: Auf feuchter Fahrbahn geschleudert -

Unverletzt überstand eine 52-Jährige einen Ausflug in die Böschung. Am Dienstagmorgen (16.06.2020), gegen 11.40 Uhr verließ die Wetzlarerin die A45 an der Anschlussstelle Wetzlar-Ost und wollte auf der B49 in Richtung Gießen weiterfahren. Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ließ ihren Audi A3 schleudern und von der Fahrbahn abkommen. Der Audi prallte in die Böschung und kippt auf die Fahrerseite. Ein Abschleppunternehmer brachte den Wagen wieder auf die Räder und schleppte ihn von der Unfallstelle ab. Die Schäden an dem Audi beziffert die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Braunfels-Altenkirchen: Auto brennt / Polizei bittet um Mithilfe -

Der Brand eines Kleinwagens beschäftigte heute in den frühen Morgenstunden (17.06.2020) Feuerwehr und Polizei. Gegen 03.05 Uhr meldeten Anwohner der Straße "Im Neßling" den brennenden Skoda. Die Braunfelser Brandbekämpfer löschten die Flammen. Ein neben dem Skoda geparkter Pkw wurde aufgrund der Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro. Derzeit schließen die Ermittler eine vorsätzliche Inbrandsetzung des Autos nicht aus. Sie suchen Zeugen und fragen: Wer hat heute Früh in diesem Zusammenhang in der Straße "Im Neßling" Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

