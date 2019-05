Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Pedelec-Akku gestohlen - mit Moped bei Braunfels gestürzt -

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: E-Bike-Akku am Rathaus gestohlen -

Am Dienstagnachmittag (07.05.2019) schlug ein Dieb am Fahrradständer des neuen Rathauses in der Ernst-Leitz-Straße zu. Gegen 14.30 Uhr stellte der Besitzer sein schwarzes Pedelec der Marke "Raleigh" dort ab und verschloss den Rahmen und seinen Akku. Als er gegen 17.15 Uhr zurückkehrte, war der Akku verschwunden. Der Dieb hatte es geschafft die Verriegelung des Panasonic Akku im Wert von ca. 600 zu lösen und den Stromspeicher mitzunehmen. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels: Leichtverletzt nach Bike-Unfall -

Mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und Prellungen an Beinen und Armen kam der Fahrer eines Mopeds nach einem Sturz davon. Der 16-jährige Biker war gestern Morgen (07.05.2019) auf der Landstraße zwischen Tiefenbach und Braunfels unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, durchfuhr den Grünstreifen und stürzte in den Straßengraben. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und brachte ihn ins Wetzlarer Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Schäden an der Honda des Braunfelsers können noch nicht beziffert werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell